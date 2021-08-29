التعليم تحدد مواعيد الاحتفاء باليوم الوطني 91

قررت وزارة التعليم تنفيذ فعاليات اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم الخميس ١٩-٢-١٤٤٣

الأول من برج الميزان ۲۰۲۱/۹/۲۳م، من قبل جميع المدارس عن “بعد” للمرحلة الابتدائية، وحضورا للمرحلتين المتوسطة والثانوية من يوم الأحد 144۳/۲/۱۹هـ حتى يوم الخميس 1443/۲/۲۳.

يأتي ذلك إبرارا للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في جمع الشمل، وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيدا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وتضمن التعميم تنفيذ الفعاليات من قبل الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم يوم الأحد 1443/۲/۱۹هـ وفق البرامج والفعاليات المقترحة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية لمن استكمل الجرعتين من الطلبة وفق التوجيهات وتوثيق جميع الفعاليات المنفذة في الإدارة التعليمية ورفع التقارير الختامية والإحصائية الفعاليات الاحتفاء للإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم.