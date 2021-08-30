اعتقال زعيم قلب #تونس حليف النهضة في #الجزائر

قالت وسائل إعلام تونسية إن السلطات الجزائرية اعتقلت الأحد قطب الإعلام التونسي والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، بعد دخوله الجزائر سراً وبطريقة غير مشروعة.

واعتُقل القروي، صاحب قناة نسمة ورئيس حزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان التونسي، وحليف حزب النهضة فيه، الذي جمد أعماله الرئيس قيس سعيّد الشهر الماضي، مع شقيقه غازي القروي النائب بالبرلمان.

وبعد أكثر من 6 أشهر في السجن بتونس بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، أفرجت السلطات القضائية عن القروي في 15 يونيو الماضي. ولا تزال المحكمة تحقق في قضيته. وقال القروي إنه برئ وإن خصومه السياسيين يقفون وراء سجنه.

ولم يظهر القروي علناً ​​منذ أن عزل الرئيس قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية الشهر الماضي في تدخل مفاجئ وصفه خصومه الإسلاميون بأنه انقلاب.

وقال التلفزيون التونسي وراديو موزاييك إف.إم إن القروي دخل سراً إلى مدينة تبسّة الجزائرية، وأن من المقرر أن يمثل الاثنين أمام محكمة جزائرية.