تطور خطير.. #كوريا_الشمالية تُعيد تشغيل مُفاعل نووي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن كوريا الشمالية ربما أعادت تشغيل مفاعل ينتج البلوتونيوم في مجمع يونغبيون النووي معربة عن قلقها من ذلك.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي: منذ مطلع يوليو ثمة مؤشرات، خاصةً تصريف مياه تبريد، بما يتماشى مع تشغيل المفاعل.

وأوضح التقرير الذي كان بتاريخ الجمعة أن المفاعل في يونغبيون يبدو متوقفاً منذ مطلع ديسمبر 2018.

وقد تؤشر إعادة العمل بهذا المفاعل البالغة قدرته 5 ميغاوت على أن بوينغ يانغ تواصل برنامج التطوير النووي منتهكة قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان مصير هذا المجمع النووي إحدى نقاط الخلاف في القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كين جونغ أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي آلت إلى الفشل في 2019 في هانوي.