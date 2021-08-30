انخفاض ملكية الأجانب غير المؤسسين في #السوق_السعودي إلى 2.42%

انخفضت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس 2021 إلى 2.42% من إجمالي السوق، مقارنة ﺑ2.43% بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم 234.3 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد استقرت خلال الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس 2021 عند 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 49.4 مليار ريال.

ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 0.55% من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس 2021، ما يعادل 53.7 مليار ريال.