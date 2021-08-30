إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 217 مليون.. والوفيات 4.5 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، كوفيد_19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 217 مليونا و215 ألفا و814 حالة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و515 ألفا و70 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 194 مليوناً و122 ألفاً و390 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

باكستان تسجل 3800 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1156281 إصابة، منها 93690 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25670 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1036921 حالة.

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أنه بهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 94842 حالة، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

كوريا الجنوبية تسجل 1,487 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 1,487 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات إلى 250,051 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أنه تم أيضا تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بكورونا مما يرفع الإجمالي إلى 2,284 وفاة.

المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك اليوم الأحد أنها سجلت 6837 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و259 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165

بريطانيا تسجل 33,196 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المملكة المتحدة 33,196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و61 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,731,423، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,437 وفاة.

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎176,742‎‏ إصابة جديدة و ‏‎1,329‎‏ وفاة بفيروس كورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎176,742‎‏ إصابة ‏جديدة و ‏‏‎1,329‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎38,709,295‎‏ إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎634,157‎‏ وفاة.‏