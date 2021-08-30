طالبان: العفو ليس مطلقاً

قال المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن العفو الذي أعلنته الحركة ليس مطلقاً.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين عنه في تصريح لها: هناك عفو عام، ولكن العفو ليس مطلقاً، ولا يشمل الشبكات العاملة تحت الأرض التي تخزن سلاحاً ومتفجرات، وتعمل بشكل منظم، خاصةً إذا كانوا من ذوي الخلفية العسكرية والاستخبارية.

وعن موعد إعلان طالبان سياساتها الجديدة، قال: نتعامل مع الجميع في الداخل والخارج بحسن نية وانفتاح، طالما أن الطرف المقابل يتعامل معنا بالمثل، ولن نغير تلك الطريقة إلا في حالة تغيير الطرف الآخر قواعد التعامل المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.