التعليم: رفع تكاليف الطلاب ودرجاتهم على « #مدرستي» و« #نور» يوميًا

ألزمت وزارة التعليم، المعلمين والمعلمات في المرحلتين المتوسطة والثانوية بوضع روابط الدروس المسجلة من قنوات عين، علي منصة مدرستي بشكل يومي.

كما وجهت الوزارة، اليوم الاثنين، المعلمين والمعلمات برفع التكليفات اليومية المطلوبة من الطلاب والطالبات وكشف الحضور والدرجات على منصة مدرستي و نظام نور يوميًا.

يأتي ذلك في النموذج التشغيلي الذي وضعته وزارة التعليم لاستئناف الدراسة حضوريًا للمتوسطة والثانوية الذي سيستمر العمل به حتى تاريخ 30 أكتوبر2021/ 24 ربيع أول 1443هـ، أو حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة.

كما شددت الوزارة على مديري ومديرات المدارس برفع الجداول الدراسية على منصة مدرستي ونظام نور، بشرط يكون مطابقًا للفصول الحضورية مع ربط الفصول والحصص بالمعلمين والمعلمات.