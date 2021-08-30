التعليم تعتمد تطبيق مواد لائحة #تقويم_الطالب ومذكراتها التفسيرية

اعتمدت وزارة التعليم تطبيق مواد لائحة تقويم الطالب 1443 ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية وتوزيع الدرجات على أن يبدأ العمل بلائحة تقويم الطالب ١٤٤٣ ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية ، وتوزيع الدرجات في مراحل التعليم العام جميعها بدءا من تاريخه.

وأكدت الوزارة على جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أن تتولى إدارات التعليم / المدارس السعودية في الخارج متابعة تطبيق اللائحة، وتشكل لجان للمتابعة، ورصد الملحوظات ورفعها للإدارة العامة للتقويم والقبول. ويأتي ذلك حرصا على تجويد نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي.