ريال مدريد يرفع عرضه لحسم صفقة مبابي

يجهز نادي ريال مدريد عرضاً جديداً، من أجل حسم التعاقد مع الجناح الفرنسي كيليان مبابي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية بنهاية الغد الثلاثاء.

قدم نادي ريال مدريد في وقت سابق عرض تصل قيمته إلى 180 مليون يورو للتعاقد مع مبابي، ولكن لم يصل أي رد حتى الآن من نادي باريس سان جيرمان حول هذا العرض.

وأشارت إذاعة كواترو الإسبانية، أن ريال مدريد يستعد لرفع قيمة عرضه إلى 200 مليون يورو، من أجل الضغط على باريس سان جيرمان للموافقة على بيع مبابي، قبل نهاية الميركاتو.

كما سيعرض نادي ريال مدريد على مسؤولي سان جيرمان، التعاقد مع أحد لاعبيه ضمن صفقة مبابي، من أجل تسهيل المفاوضات في الساعات المقبلة.

ويأمل نادي ريال مدريد الوصول لاتفاق مع سان جيرمان في الساعات المقبلة، حتى يصل مبابي إلى مدريد صباح الغد لإتمام التعاقد معه.