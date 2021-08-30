ارتفاع المبيعات عبر #نقاط_البيع لـ 38.9 مليار ريال.. والسحوبات النقدية تنخفض لـ 48.2 مليار ريال

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يوليو 2021 بنسبة 23% لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 38.85 مليار ريال مقارنة ﺑ31.51 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020.

ووفقًا لما أظهرته نشرة البنك المركزي السعودي “ساما” الشهرية، تمت المبيعات من خلال 448.8 مليون عملية، وعبر 859.3 ألف جهاز.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يوليو 2021 انخفاضا بنسبة 16% لتصل نحو 48.2 مليار ريال، مقارنة بسحوبات يونيو 2020 والتي بلغت 57.7 مليار ريال.

وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 16.88 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 131.1 مليون عملية.

وانخفض عدد أجهزة الصراف الآلي في السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو بنحو 1415 جهاز

ويصل بذلك حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر يوليو الماضي إلى نحو 87.1 مليار ريال، منخفضا بنسبة 2%، مقارنة بنحو 89.2 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي