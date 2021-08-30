أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقدا لصيانة الطرق بقرى مكة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، عقدًا لصيانة الطرق الرابطة والداخلية بقرى مكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات العامَّة بمبلغ 6.636.075 ريالاً لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وذلك ضِمن أعمال الأمانة لتطوير مرافق القرى التابعة لمكة المكرمة وإيصال الخدمات المختلفة لها.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أن الأمانة تولي مشروعات القرى اهتمامًا كبيرًا، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والطمأنية لأهالي وسكان تلك القرى وإيصال الخدمات المختلفة لهم في أماكن تواجدهم، مشيرًا إلى أن الأمانة أنجزت مؤخرًا العديد من المشروعات في القرى التابعة لها بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترات القادمة والتي سيكون لها الأثر في تطوير الخدمات.

وتضَّمن العقد تنفيذ أعمال التسوية الترابيِّة وأعمال الحفر والرّدم وطبقة الأساس الأسفلتية طبقًا للشروط والمواصفات، وتوريد وتركيب “بردورات” أرصفة إسمنتية، إضافةً إلى صيانة المناهل، وتوريد دهانات العلامات المرورية، والوحات التحذيرية الإرشادية، والمطبات الصناعية، وترميم الحواجز الخرسانية.