“فلكية جدة”: دائرة الشتاء تزين سماء الفجر أواخر الصيف

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن فصل الصيف يقترب من نهايته في النصف الشمالي للكرة الأرضية على الرغم من أن الجو لا يزال حارا نهارا عبر معظم أنحاء شمال كوكبنا ، إلا أن طول النهار يتقلص والليالي تطول تدريجيا.

بالتزامن مع ذلك يلوح الآن في الأفق الشرقي علامة من علامات الشتاء عبارة عن انتظام كبير من النجوم يسمى – دائرة الشتاء – تزين سماء الفجر أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2021.

دائرة الشتاء تسمى أحيانًا بـ سداسي الشتاء وهي ليست كوكبة بل نمط مميز يتكون من ستة نجوم في ستة مجموعات نجمية مختلفة مرتبطة بسماء الشتاء بالنسبة لنا في نصف الكرة الشمالي وسماء الصيف في النصف الجنوبي.

عند النظر إلى دائرة الشتاء من اليمين يشاهد نجم رِجل الجوزاء في كوكبة الجوزاء، ثم عند تتبع الدائرة في اتجاه عقارب الساعة سنرى الشعرى في كوكبة الكلب الأكبر، و الشعرى الشامية في كوكبة الكلب الأصغر، ورأس التوأم المؤخر ورأس التوأم المقدم في كوكبة التوأمان ، والعيوق في كوكبة مُمْسِك الأَعِنَّة، والدبران في كوكبة الثور، جميع هذه النجوم تقريبًا من القدر الأول وهذا يعني أنها مشرقة وسهلة الرؤية.

الاستثناء هو نجم رأس التوأم المقدم، فهو ليس نجم من القدر الأول وليس مشرق مثل النجوم الأخرى في دائرة الشتاء، فهو نجم من القدر الثاني وعند تضمينه في دائرة الشتاء سيكون فهناك سبعة نجوم.

بشكل عام نحن لا نرى دائرة الشتاء في يونيو ويوليو لأنها تكون مطموسة بوهج الشمس، ولكن في أواخر أغسطس تعود دائرة الشتاء إلى سماء الفجر، وبعد بضعة أشهر من الآن ، عندما يحين فصل الشتاء في النصف الشمالي سنرى دائرة الشتاء تزين سماء بداية الليل.

يذكر أن قمر نهاية شهر محرم الجاري سوف يمر أمام دائرة الشتاء في الفترة من 31 أغسطس إلى 02 سبتمبر لذلك سيكون دليلا لتحديد تلك النجوم.