مركز الحوار الوطني: 65% من أولياء الأمور يثقون في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة التعليم

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي استطلاعاً عاماً عن آراء السكان حيال العودة للمدارس في زمن كورونا.

وشارك في الاستطلاع 1027 شخصاً، 77% منهم لديهم أبناء أكبر من 12 سنة.

وقال 97% من العينة أنهم أخذوا اللقاح ضد كورونا، فيما قال 89% منهم إن أبناءهم أخذوا اللقاح، مقابل 6% قالوا بأن بعض أبنائهم أخذوا اللقاح و5% أفادوا بأن أبنائهم لم يأخذوا اللقاح مطلقاً.

وأبدى 65% من المُستطلعين ثقتهم في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة التعليم، مقابل 23% غير واثقين و 11% محايدين.

وبرغم كون الغالبية العظمى من العينة ممن أخذوا هم وأبناؤهم اللقاح و أن غالبية العينة تثق في الإجراءات الاحترازية لوزارة التعليم، فقد أفصحت أغلبية العينة (54%) عن تخوفها من أن تؤدي العودة للدراسة الحضورية عن تفشي كورونا بين الطلبة، مقابل 38% لم يبدوا مخاوف من تفشي المرض و 8% كانوا محايدين. وأيضاً أبدت أغلبية المستطلعين تخوفاً من أن تتسبب عودة الدراسة الحضورية في تفشي الوباء في كافة المجتمع (بنسبة 59%)، مقابل 33% قالوا أنه ليس لديهم مخاوف في هذا الشأن و 7% محايدين. وكذلك فضلت 52% من العينة أن تكون الدراسة عن بعد، مقابل 48% تفضل الدراسة الحضورية.