خسائر في الأرواح والعتاد.. مقتل 23 عنصرا من مليشيا الحوثي بمأرب

خاضت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منذ مساء أمس الأحد، على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة في محافظة مأرب.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أكثر من 23 عنصراً من مليشيا الحوثي، قتلوا بنيران أبطال الجيش إلى جانب عدد من الجرحى.

وأضاف أن مدفعية الجيش دمّرت ثلاث آليات تابعة للمليشيا، منوها أن طيران تحالف دعم الشرعية قام بتدمير ثلاث عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيا.