ضبط 120 مخالفا لنظام البيئة بعدة مناطق في المملكة خلال أسبوع

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، والجهات المختصة بالأمن العام، من ضبط 120 مخالفا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة، خلال أسبوع.

وأوقفت 36 مخالفا لرعيهم 1780 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، كما تمكنت من ضبط 48 مخالفا بحوزتهم 25 متر مكعب من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

كما نجحت في ضبط 20 مخالفا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة، ومخالفين لقيامهم ببيع 500 طائر “دخّل” مصيد في منطقة الرياض.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، 14 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 14 مركبة في منطقة القصيم، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.