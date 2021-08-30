بالأسماء| التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضيّة للدورة الانتخابية 2021 – 2024

اعتمد وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عبدالعزيز الفيصل التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضيّة للدورة الانتخابية 2021 – 2024.

الأستاذ علم بن حسين بن على رضا رئيسا للاتحاد السعودي للتجديف.

الأستاذ مشعل بن عبدالمحسن الحكير رئيسا للاتحاد السعودي لللسهام.

الأستاذ فهد بن عبدالله السبيع رئيسا للاتحاد السعودي للمصارعة.

المهندس علمز بن سميح مقبول رئيسا للاتحاد السعودي للسباق الثلاثى (الترياثلون).

الأستاذ حسام بن عصام قبانى رئيسا للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

الأستاذ عبدالعزيز بن فهد البسام رئيسا للاتحاد السعودي للجودو.

الدكتورة مها بنت أحمد الجفالى رئيسا للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

الدكتور ناصر بن صعب الشمرمئ رئيسا للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.

الدكتور عادل بن قاضى العقيلى رئيسا للاتحاد السعودي للاسكواش.

الأستاذ محمد بن عبدالله النمر رئيسا للاتحاد السعودي لركوب الأمواج.

الأستاذ خالد بن سليمان السعد رئيسا للجنة السعودية للبادل.

الأستاذ خالد بن متلع المهرم رئيسا للجنة السعودية للكوراش.

الأستاذ سالم بن مساعد المولد رئيسا للجنة السعودية لرياضة الأساتذة.