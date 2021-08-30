الرائد يتعاقد مع الحارس هيريرين قادمًا من أتلتيك بيلباو الإسباني

أعلن نادي الرائد، اليوم الاثنين، تعاقده مع حارس المرمى، إياجو هيريرين قادمًا من أتلتيك بلباو الإسباني.

ونشر نادي الرائد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها الآتي:”رئيس نادي #الرائد فهد المطوع ينهي رسمياً التعاقد مع : الحارس الأسباني ياجو هيريرين قادمًا من نادي اتلتيكو بلباو الأسباني.”

وانتقل هيريرين إلى الرائد السعودي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع أتلتيك بلباو الإسباني.

ولعب هيريرين في الدوري الإسباني 77 مباراة، وتلقت شباكه 90 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 26 مباراة، كما شارك في بطولة الدوري الأوروبي 26 مباراة، تلقت شباكه فيها 42 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك في 7 مباريات.

وتُقدر القيمة التسويقية لهيريرين البالغ من العمر 33 عامًا، بمليون يورو.