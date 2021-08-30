تسجيل الناقلة “العنود” ضمن الأسطول البحري  للمملكة

بحضور مسؤولي الهيئة العامة للنقل والجهات المعنية في الهيئة العامة للموانئ، وحرس الحدود بالمملكة، أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم، رفع علم المملكة على الناقلة البحرية الجديدة “العنود” بمدينة ينبع.

وأعلنت الهيئة أيضا عن تسجيل هذه السفينة العملاقة في الأسطول البحري للمملكة، ليصبح العدد الإجمالي للسفن الوطنية التي تحمل علم المملكة حتى اليوم 407 سفن تزيد حمولتها الطنية عن 100 طن.

وتعد ناقلة البضائع الجديدة “العنود”، إحدى الناقلات الوطنية التي تمتلكها وتشغلها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وهي من نوع كامسرماكس وتبلغ حمولتها 81,729 ألف طنٍ متري.

وكانت الناقلة “العنود” قد انطلقت في رحلتها الأولى إلى ميناء الملك فهد الصناعي، حاملة على متنها شحنة تبلغ 70 ألف طن من نباتات الذرة الخاصة بالشركة المتحدة للأعلاف، وهي أكبر مصنع للأعلاف على ساحل البحر الأحمر.