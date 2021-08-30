إطلاق برنامج ” #وصول ” لدعم وتسهيل نقل العاملات في القطاع الخاص

أعلن برنامج التحول الوطني،اليوم، عن إطلاق مبادرة “وصول” لدعم وتسهيل نقل المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص.

و أوضحت وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة لتسهيل نقل المرأة، وتهدف إلى دعم المرأة السعودية في القطاع الخاص ، وذلك للعمل على استقرارها الوظيفي وزيادة مشاركتها في سوق العمل .

كما يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ، واستقرارها الوظيفي ،و زيادة مشاركتها في سوق العمل، وتخطي صعوبات الانتقال والمواصلات .

و كشف برنامج التحول الوطني عن شروط المبادرة، وهي أن لا يقل عمر المرأة عن 18عاما ولا يتجاوز 60عاما ، وان لا يتجاوز مرتبها 8 آلاف ريال .

ويبلغ الدعم 1100 ﷼ لمن لا يصل رواتبهم 6 آلاف ريال و أقل ، و 800 ﷼ لمن تتجاوز رواتبهم 6 آلاف ريال و لا يتعدى 8 آلاف ريال .