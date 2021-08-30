المملكة تضيء أكبر مخيم للنازحين في اليمن

بتمويل ودعم من المملكة، أعلنت السلطات المحلية في محافظة مأرب اليمنية، اليوم الإثنين، تدشين العمل في مشروع تحسين محطة الكهرباء بمخيم الجفينة.

ويأوي المخيم، نحو 11 ألف أسرة كأكبر تجمع للنازحين في اليمن.

والمشروع ممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بكلفة 570 ألف دولار.

ويهدف المشروع إلى رفع طاقة الكهرباء المولدة في المخيم من 1.2 ميغا وات الى 4.5 ميغا وات.

كما يشمل إنشاء شبكتي ضغط متوسط بطول 8 كيلو مترات، وأخرى منخفض بطول 27 كيلو متر و 600 عمود حامل لخطوط نقل الشبكة وتركيب 15 محولا كهربائيا بقدرة 300 كيلوات لكل محول.

يذكر أن مخيم الجفينة يعد أكبر مخيم للنازحين على مستوى اليمن.