الجاسر: تحقيق ميناء جدة الإسلامي المركز الـ37 عالمياً يعكس الخطوات التطويرية المتسارعة

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، إن تحقيق ميناء جدة الإسلامي المركز الـ37 عالمياً ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، يعكس الخطوات التطويرية المتسارعة في موانئ المملكة للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.

وبحسب تقرير عالمي، حقق ميناء جدة الإسلامي قفزة كبيرة في تصنيفه العالمي من المركز 42 إلى المركز 37 عالمياً، عبر تسجيله خلال العام 2020م (4,767,000) حاوية قياسية، وذلك مقارنة بما سجله في العام 2019م بواقع (4,433,991) حاوية، محققاً زيادة بلغت 6.8%، ومتجاوزاً بذلك العديدا من الموانئ الإقليمية والعالمية.