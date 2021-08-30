مشاهد صادمة.. مليشيا الحوثي تقتل مسنة أمام أبنائها بمحافظة عمران

وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قيام مليشيا الحوثي بمقتل سيدة مسنة بمحافظة عمران بالعمل الوحشي.

وقام الإرياني بنشر مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يوثق عملية القتل وعلق عليه قائلا :” مشهد قتل عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمسنة أمام أبنائها في مديرية العشة بمحافظة عمران، يعكس مستوى وحشيتها وإجرامها وعدم اكتراثها بدماء اليمنيين”.

وأضاف الإرياني أن المشاهد التي تقوم بها المليشيا، تؤكد تنصلها من تعاليم ديننا الإسلامي والقيم الإنسانية والأخلاقية والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم الاعتداء على المرأة.