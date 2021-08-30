محمد بن زايد وأردوغان يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مساء اليوم الاثنين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الجانبين بحثا خلال الاتصال: “العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين”.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كان الرئيس التركي رجب أردوغان استقبل قبل أسبوعين في أنقرة وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، حيث بحث الجانبان، سبل “تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين”.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.