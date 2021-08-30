الرياضة تعتمد 3 أعضاء جدد في عضوية مجلس إدارة الأهلى

وافق سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على اعتماد كلا من؛ المهندس غيث بن حامد الشنبري، المهندس سلطان بن مهدي الصبحى، وأحمد بن محمد فطاني، في عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالى.

وتمنى ماجد النفيعي، رئيس مجلـس إدارة النادي الأهلى، التوفيق للأعضاء الجدد، وأن يمثلوا دعامة قوية لأعضاء مجلس الإدارة فى كافة ألعاب ومناشط النادي المختلفة.