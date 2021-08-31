الفيفا: 48.5 مليار دولار أنفقت في الانتقالات الدولية للاعبين

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن 48.5 مليار دولار، أنفقت في الانتقالات الدولية في العشر أعوام الماضية، حتى عام 2020.

قام “فيفا” بتحليل 133225 عملية انتقال وإعارة عابرة للحدود بين عامي 2011 و2020.

وقبل 10 سنوات، تم أنفاق 2.85 مليار دولار، بينما بلغ أعلى معدل إنفاق سنوي 7.35 مليار دولار في 2019.

وتعني التداعيات بسبب جائحة فيروس كورونا، أن أرقام عام 2020 كانت 5.63 مليار دولار.

ويجب أن يتم تسجيل كافة الانتقالات التي تحدث بين الأندية من الدول المختلفة بشكل رسمي في نظام “فيفا”، لمطابقة الانتقالات تي.ام.اس، والذي تم تطبيقه في أكتوبر 2020.

ويُغلق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا، اليوم الثلاثاء.