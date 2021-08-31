برنت عند 68.80 دولاراً.. إنخفاض أسعار #النفط بعد إغلاق المصافي الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف من أن يؤدي انقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأمريكية جراء الإعصار أيدا إلى تراجع الطلب على الخام من المصافي بينما يعتزم المنتجون العالميون زيادة الإنتاج.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي 41 سنتاً، أو 0.6 بالمئة، إلى 68.80 دولار للبرميل عند الساعة 0245 بتوقيت غرينتش، متخلية عن معظم مكاسب الإثنين.

أما عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أكتوبر والمقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء، فنزلت أيضاً متراجعة 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 72.95 دولار للبرميل، وذلك بعد أن زادت أمس الإثنين نحو واحد بالمئة. وتراجعت عقود نوفمبر الأكثر نشاطاً 42 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 71.81 دولاراً.

وواجهت الأسعار ضغوطاً من احتمال أن يؤدي توقف ممتد للمصافي إلى تراجع الطلب على النفط.

وتسبب الإعصار أيدا في توقف أو تقليص الإنتاج في ست مصافي في لويزيانا تكرر 1.92 مليون برميل يوميا من الخام، أي نحو 12 من طاقة التكرير الأمريكية.

وجرى إخلاء مئات من منصات إنتاج النفط قبيل العاصفة وتوقف كل إنتاج النفط الأمريكي تقريبا من خليج المكسيك، أو 1.72 مليون برميل يومياً.

ومما يحد من الأسعار أيضا احتمال أن توافق مجموعة أوبك+ غدا الأربعاء على العمل بزيادة مقررة قدرها 400 ألف برميل يوميا في إنتاجها النفطي، فيما سيكون تخفيفا آخر لتخفيضات إنتاجية قياسية نفذتها العام الماضي.

ويقول مندوبون بأوبك إنهم يتوقعون أن تمضي المجموعة قدما في زيادة الإنتاج، على الرغم من أن وزير النفط الكويتي قال يوم الأحد إنها قد يعاد النظر فيها.