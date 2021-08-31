«تعليم مكة» يثقف منسوباته في الخدمات الالكترونية ونقل العهد

تنفذ الادارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة ممثلةً في فريق نظام فارس برنامج تدريبي بعنوان “الخدمات الالكترونية ونقل العهد” عبر برنامج الزوم والذي يستمر لمد يومين 29-30/1/1443هـ ويستهدف منسوباته من القيادات الإدارية والتعليمية وسينفذ البرنامج التدريبي مساعد مدير نظام فارس الاستاذة إيمان الجودي المدربة المعتمدة في التدريب التقني والمهني.

وستتناول المدربة في البرنامج التدريبي ألية حذف اجازة معلقة عند المدير المباشر وحصر اجازات الموظفات من حساب الرئيس المباشر والاستعلام عن الطلبات المعلقة بالاضافة للطلبات الالكترونية ونقل العهد والاجابة على استفسارات الحاضرات.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي تلبية لإحتياجات القيادات الإدارية والتعليمية وتحقيقاً لأهداف الإدارة في رفع كفاءة الأداء والنمو المهني للكوادر القيادية و الإدارية وإكـسابها مهارات ومعارف جديدة تؤهلها للقيام بأداء مهامها على الوجه الأمثل.