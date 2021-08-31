وفاة أشهر وزراء الإعلام في عهد صدام حسين

أُعلنت أمس الإثنين في العراق، وزير الإعلام العراقي في عهد صدام حسين والقيادي البارز في النظام لطيف نصيف جاسم، عن 80 عاماً، بسبب مضاعفات أمراض كثيرة ألمت به داخل سجن “الحوت” في الناصرية الذي يضم كبار رجالات العهد الماضي.

ووفق صحيفة “الشرق الأوسط” أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على إثر مناشدة عائلة الوزير جاسم، بإخراجه من السجن لأسباب إنسانية، وتوفير الرعاية الطبية له، في أحد مستشفيات العاصمة العراقية بغداد.

وشغل لطيف نصيف جاسم على مدى العقود الثلاثة التي حكم فيها البعث العراق، عدة مناصب رفيعة منها رئيس المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزير الزراعة، ووزير الإعلام، فضلاً عن عضوية القيادة القطرية، وكان صديقاً شخصياً لصدام ومن أقرب معاونيه، وعد أشهر وزير إعلام في الحرب العراقية الإيرانية بين 1980 و 1988، حيث لعب دوراً في التعبئة الإعلامية في الحرب الطويلة.

وقبض عليه في 2003، وصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة، ونقل إلى سجن الحوت بالناصرية.