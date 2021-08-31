لبنان: مقتل شخص بالرصاص والجيش يتدخل في منطقة التبانة

أصيب لبناني، بعد اندلاع حريق في محطة للتزود بالوقود في منطقة بشري، شمال لبنان.

واندلع حريق في محطة محروقات مساء الإثنين في بلدة حدث الجبة في بشري، أسفر عن إصابة صاحب المحطة الذي نقل إلى أحد المستشفيات في العاصمة بيروت.

وتحدثت قناة “الجديد” عن دوي انفجار بعد الحريق.

من جهة أخرى، قتل شخص وجرح ثلاثة آخرون في منطقة التبانة بطرابلس شمال لبنان، تطور إلى إطلاق نار، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن القتيل لا علاقة له بالحادث، وأنه وجد صدفة في المكان أثناء إطلاق النار.

وحضرت عناصر الجيش، وطوقت المكان، وبدأت ملاحقة مطلقي النار.