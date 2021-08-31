إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 217.9 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 217 مليوناً و920 ألفا و243 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و524 ألفا و9 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 194 مليونا و796 ألفا و320 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 30941 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و350 وفاة، وتعافي 36.275 حالة .

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.768.880 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 438.560 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 31.959.680 حالة .

فيما سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3838 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و118 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1160119 إصابة، منها 94573 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25788 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1039758 حالة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 251 ألفا و421 إصابة، والوفيات إلى 2285، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.