البرازيل تتخلّى عن استدعاء 9 لاعبين يلعبون في #الدوري_الإنجليزي بسبب #كورونا

منعت إجراءات كورونا، البرازيل من استدعاء تسعة من لاعبيها يخوضون غمار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمشاركة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وكان قرار أندية الدوري الممتاز الإنجليزي بعدم السماح للاعبين الدوليين بالسفر، على خلفية إجراءات الحجر الصارمة بسبب فيروس كورونا.

ويتعيّن على جميع اللاعبين الذين يرغبون في اللعب في بلد مدرج في القائمة الحمراء لحكومة المملكة المتحدة، قضاء عشرة أيام في الحجر الصحي عند عودتهم بفندق تختاره الحكومة.

وسيخوض البرازيل التصفيات من دون تياغو سيلفا (تشلسي) وريشارليسون (إيفرتون) وإيدرسون وغابريال جيزوس (مانشستر سيتي) ورافينيا (ليدز يونايتد) وأليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وفريد (مانشستر يونايتد).

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي دعمت قرار أنديتها بعدم تحرير لاعبيها الدوليين لخوض التزاماتهم خلال النافذة الدولية، بسبب إجراءات الحجر الصارمة التي تتبعها إنجلترا مع عودة المسافرين إليها، لتحذو بطولات إسبانيا وإيطاليا والبرتغال حذو نظيرتها، قبل أن تتراجع عن قرارها، فيما بقي الدوري الإنجليزي الأكثر صرامة.

وتواجه البرازيل التي تحتلّ المركز الأول في التصفيات برصيد 18 نقطة من ست مباريات، تشيلي والأرجنتين وبيرو في 2 و5 و9 سبتمبر المقبل توالياً.