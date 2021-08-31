الكويت تدعو للتطوع للعمل في #الجيش

أعلنت وزارة الدفاع ، رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ، هيئة الإدارة والقوى البشرية ، عن فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية من حملة شهادة الثاني عشر وحملة شهادة الدبلوم وحملة الشهادات الجامعية.

وحددت بعض الشروط العاملة مثل أن يكون كويتي الجنسية وأتم من العمر 18 عام وأن يكون لائقا صحيا ، ولا يقل طول قامته عن 155 سم، وحسن السير والسلوك وأن يجتاز المقابلة الشخصية ولا يكون سبق الحكم عليه فيى جناية او قضية مخلة بالشرف ، والا يكون قد يبق فصله من الخدمة لدى اي جه حكومية ، ون يحضر استقالتة من جهة عملة .

وفيما يخص المستندات المطلوبة، 3 صور من الجنسية الكويتية +الاصل ، البطاقة المدنية الأصل و 5 صور منها ، شهادة الميلاد الأصل و3 صور منها ، اخر شهادة دراسية و3 صور منها ، شهادة من التأمينات الاجتماعية ، صورة عن جنسية الاب والأم، و8 صور شخصية ، وعقد الزواج ، وأذن توظيف من الخدمة الوطنية ، وشهادة تطعيم كورونا