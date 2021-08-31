مركز الأرصاد: توقعات بأمطار فوق المعدل خلال الوسم في الرياض وأغلب مناطق المملكة #عاجل

أعلن المركز الوطني للأرصاد، الحالة المناخية السائدة خلال فصل الخريف على المملكة لعام 1443.

وقال المركز، إن التوقعات الفصلية لخريف هذا العام تشير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا بعض المناطق والتي يتوقع بأن تكون أعلى من المعدل مثل منطقة الرياض والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك والمدينة المنورة والشرقية.

وشملت أبرز التوقعات الشهرية للأمطار، خلال نوفمبر أن تهطل أمطار أعلى من المعدل على مناطق تبوك، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون حول المعدل على بقية مناطق المملكة.