مرض فيروسي جديد يقتل العشرات في #الهند

قالت السلطات في الهند، اليوم الثلاثاء، إنه هناك انتشار مرض فيروسي غير معروف قتل العشرات في البلاد الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه قد يكون سببه حمى الضنك التي ينقلها البعوض.

وبحسب وكالة سبوتنيك، فقد قال نائب أمين عام الصحة في المنطقة، أميت موهان براساد: سبب ارتفاع حالات الوفاة لا يزال قيد التحقيق، لكن الأعراض تشبه أعراض حمى الضنك، وأبلغنا بالفعل السلطات في الولاية.

وبحسب وزارة الصحة المحلية، فإن معظم المرضى يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وجفاف الحلق، كما سُجل انخفاض في مستوى الصفائح الدموية لديهم، وبالإضافة إلى ما سبق، فقد عانى مرضى آخرون صداعًا نصفيًا شديدًا وآلامًا في العضلات وغثيانًا وتضخمًا في الغدد الليمفاوية.