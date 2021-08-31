التعليم توجّه المدارس الأهلية والعالمية بالدراسة “عن بعد” خلال الفصل الأول

وجهت وزارة التعليم المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج التعليمية والمسارات الدولية باعتماد المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة أو المنصات الإلكترونية الخاصة بها، تيسيرا لاستفادتهم من المعلمين والمعلمات لديهم، ممن لم تسمح لهم ظروفهم بالعودة للمملكة عن طريق تقديم الدروس التعليمية

والأنشطة المدرسية عن بعد عبر تلك المنصات الإلكترونية، وذلك للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٤٣ مع إشراف ومتابعة تلك المدارس على أداء المعلمين والمعلمات في داخل حجرة الصف

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع إداراتها في المناطق والمحافظات، حرصا على سير العملية التعليمية والتربوية في المدارس الأهلية والعالمية، والأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج التعليمية والمسارات الدولية .

و أكد التعميم على ضرورة الرفع بتقارير دورية لوكالة التعليم العام الأهلي في هذا الخصوص .