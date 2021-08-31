انسيلمو_نصراوي .. و طريقة تقديمه تغضب جماهير #الاتحاد

أعلن نادي النصر،اليوم، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي انسيلمو دي مورايس على سبيل الإعارة لموسم واحد قادمًا من نادي الوحدة السعودي .

ويأتي هذا التعاقد لتعزيز صفوف فارس نجد و لاسيما بعد تذبذب مستوى نجمه بيتروس، مما استدعى تعزيز مركز المحور، ليستقر مدرب النصر على الاستعانة بالبرازيلي.

وعلى جانب آخر يبدو أن صفقة انسيلمو أثارت حفيظة جمهور الاتحاد، التي أعلن الكثير منهم عن استيائهم من طريقة تقديم النصر للاعبه الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

و أعلن قطاع كبير من جماهير الاتحاد في مواقع التواصل عن غضبهم بسبب ظهور فريقهم في مقطع فيديو تقديم النصر لانسيلمو على حساب النادي بتويتر.

و ظهر انسيلمو وهو يراوغ لاعبي الاتحاد في المقطع المعد لتقديم اللاعب.

و طرح أحد المتابعين ويبدو أنه من جمهور العميد سؤالا أثار الكثير من الردود قائلا: لماذا يظهر الاتحاد في تقديم لاعب للنصر بهذه الكيفية ؟

وقال آخر : لاعب قادم للنصر من الوحدة ما شأن الاتحاد؟