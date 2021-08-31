شاهد.. لحظة استهداف وتدمير التحالف لمنصة إطلاق طائرات الحوثي المسيّرة في صنعاء

وثق تحالف دعم الشرعية في اليمن من خلال لقطات فيديو عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي.

وكان التحالف قد أعلن أن عملية الاستهداف جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق الطائرتين المسيرتين اللتين حاولتا استهداف المسافرين المدنيين بمطار أبها الدولي صباح اليوم.

وتوضح اللقطات التي عرضها التحالف مراقبة موقع منصة الإطلاق المجهزة بطائرة مسيّرة حتى وصول عناصر المليشيا الحوثية المسؤولة عن التجهيز والإطلاق، ليتم بعدها استهداف المنصة والطائرة المسيّرة والقضاء على العناصر الحوثية الإرهابية بعد محاولتها نقل الطائرة المفخخة.