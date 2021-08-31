الحربي: جميع فروع الإيواء حرصت على تطعيم الطلبة من مستفيديها بلقاح كورونا في الرياض

انتظم أكثر من 150 طالب وطالبة من مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هذا الأسبوع في مدارس التعليم بعد تلقيهم جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ضمن التدابير الوقائية التي طبقتها الوزارة للحفاظ على سلامة مستفيديها من الرعاية وضمان عودتهم الآمنة لمقاعد الدراسة.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن جميع دور ومراكز الإيواء حرصت منذ وقت مبكر على إعطاء جميع الفئات المشمولة بالرعاية داخلها جرعات اللقاح من خلال التنسيق مع وزارة الصحة وتخصيص فرق تطعيم متكاملة لكل مركز ودار في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها لتطعيم فئاتها من المسنين والمسنات وذوي الإعاقة والأيتام .

كما شملت نزلاء دار الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات داخل فروعهم وفقاً لمواعيد محددة وبوقت مناسب يفصل بين الجرعتين لحمايتهم والتيسير على العاجزين منهم مثل فئات المسنين وذوي الإعاقة.

ونوّه الحربي أن الكادر الطبي والتمريضي داخل فروع الإيواء كان يراقب المستفيدين بعد تطعيمهم لمدة معينة بعد دراسة سيرتهم المرضية بينما يتم تفقد أوضاعهم الصحية بشكل روتيني ومستمر للتأكد من سلامتهم إلى جانب تطبيق خطة الوزارة الاحترازية للحد من انتشار الوباء.