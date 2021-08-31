السعوديون يغردون محبةً في يوم ميلاد ولي العهد

تصدَّر هاشتاق #دمتلنافخًرا_وعزًا الذي قدم فيه آلاف السعوديين التهاني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة يوم ميلاده، ضمن قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وكان المغردون السعوديون قد أطلقوا الهاشتاق بمناسبة إتمام سموه 36 عامًا في 31 أغسطس، مقدمين التهاني والتمنيات لسموه بالعمر المديد، إلا أن أعدادًا كبيرة من السعوديين قد عبروا من خلاله عن اعتزازهم بقيادتهم وفخرهم بإنجازات الوطن، ليتحول الهاشتاق خلال ساعات قليلة إلى احتفالية وطنية ضخمة في حب الوطن وقيادته.

وحمل العديد من التغريدات المشاركة عبر الهاشتاق، رسائل فخر وتقدير وامتنان للقيادة، والتي عبر المشاركون من خلالها عن سعادتهم بالنقلة الكبيرة في جودة الحياة التي يعيشها المجتمع السعودي بكل فئاته خلال السنوات الأخيرة، بفضل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد ويشرف على تنفيذها في كافة المجالات.

ومن أبرز التغريدات التي تم تداولها عبر هاشتاق #دمتلنافخرًا_وعزًا، إحدى التغريدات تقول: “في سنوات قليلة حققتَ الكثير.. همّة ومهارة وسيادة وعزّة وتمكين”.. وتقول أخرى: “صانع ابتسامتنا، بقراراتك الملهمة ونظرتك السديدة”.. وأيضًا: “وعدت وصدقت.. دامت أحلامك حقيقة، ودامت أيامك سعيدة”.

ويعد السعوديون من أكثر شعوب المنطقة تفاعلاً عبر “تويتر”، حيث تصدر من المملكة يوميًا مئات الآلاف من التغريدات، عبر نحو 13 مليون مستخدم.