بدء نقل مقرات العربية و “إم بي سي” إلى الرياض

بدأت شبكة قنوات العربية و “ام بي سي” بنقل عملياتها من دبي إلى الرياض وسط دفع ولي العهد لتشجيع الشركات الكبرى على نقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة.

و أكدت شبكة بلومبيرج أنه تم إخبار الموظفين في العربية والحدث ، وكلاهما يعملان تحت مظلة وسائل الإعلام نفسها ، بخطط الانتقال إلى الرياض من دبي يوم الاثنين ، وفقًا للعديد من المصادر

وقالت المصادر إن الهدف هو إنتاج 12 ساعة من البرامج الإخبارية من العاصمة السعودية بحلول أوائل يناير. وسيتم تقديم الدعم لبقية الموظفين للتحرك بشكل تدريجي مع اكتمال المرافق ، وأكدت الإدارة للموظفين أنه لن يكون هناك تسريح للعمال.

وقال سام بارنيت ، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC ، أكبر محطة إذاعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إن خطط الشركة السعودية لإنشاء مقر جديد في الرياض ، التي تم الإعلان عنها العام الماضي ، “تسير على الطريق الصحيح”. وقال إن MBC تخطط للحفاظ على “وجود إقليمي قوي”.

وطلبت المملكة من الشركات الدولية وضع مراكزها في الشرق الأوسط في المملكة بحلول بداية عام 2024 أو المخاطرة بخسارة الأعمال في أكبر اقتصاد في المنطقة. تضم مدينة دبي للإعلام بعضًا من أكبر شركات الأخبار في المنطقة لأكثر من عقد من الزمان.