مع زيادة الهجمات الإلكترونية.. المملكة الثانية عالميا في مؤشرات الأمن السيبراني

استطاعت المملكة حماية مصالحها الحيوية سيبرانيا، بتحقيق مراتب متقدمة على المستوى الدولي والإقليمي، وذلك مع زيادة الهجمات الإلكترونية عالميا.

وقد تخطى إنفاق المملكة على الأمن السيبراني المعدلات العالمية ليصل لـ 13.7% خلال العام الجاري.

وحققت المملكة المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات الأمن السيبراني، من بين 139 دولة.

كما حققت أيضا المرتبة الأولى عربيا وفي الشرق الأوسط وقارة آسيا.

وجاء تقدم المملكة في مجال الأمن السيبراني، لتأكيد دعمها لهذا القطاع، حيث حققت نسبة عالية في تأمين الفضاء السيبراني بين دول العالم.