الولايات المتحدة تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعرب عن إدانة الولايات المتحدة بشدة لهجوم الحوثيين الأخير على المملكة، الذي استهدف مطار أبها الدولي، مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين وإلحاق أضرار بإحدى الطائرات المدنية.
وقال بلينكن، في بيان صحفي اليوم: منذ بداية العام، تعرضت المملكة للكثير من الهجمات الحوثية التي عرضت المدنيين في المملكة العربية السعودية للخطر .
وأضاف: كما كثف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، لا سيما هجومهم على مأرب، يؤدي هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إن هجمات الحوثيين تديم الصراع وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي الدعوة للحوثيين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.