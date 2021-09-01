ارتفاع أسعار #النفط.. و #برنت عند 72.22 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء، أرتفاع وسط ترقب نتائج اجتماع “أوبك+”، وقبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر 0.8% إلى 72.22 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر 0.9% عند 69.11 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط 4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من شهر أغسطس.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

وأفاد تقرير أن “أوبك+” تنوي على هامش الاجتماع الذي ينعقد اليوم، الإبقاء على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير.

أما فيما يتعلق بتداعيات إعصار “إيدا” في الولايات المتحدة، فأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنه تسبب في تعليق 2.3 مليون برميل يوميًا من سعة التكرير في ولاية لويزيانا أو 13% من سعة التكرير في الولايات المتحدة.