مبابي يرفض عرضاً للتجديد مع سان جيرمان يفوق راتبي ميسي ونيمار

كشفت تقارير صحافية فرنسية اليوم الأربعاء، أن النجم كيليان مبابي رفض عرضاً من إدارة ناديه باريس سان جيرمان للتجديد مقابل 45 مليون يورو سنوياً صافية، وهو الراتب الذي يفوق ما يحصل عليه النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبينما أكدت الصحف الفرنسية أن مبابي سيكمل عقده مع الـ”بي إس جي”، ولن ينتقل لريال مدريد الإسباني، زعمت صحيفة لو باريزيان، أن النجم الشاب رفض عرضاً أخيراً مغرياً للتجديد من إدارة ناديه.

أما صحيفة ليكيب، فكشفت عن قيمه العرض الذي بلغ 45 مليون يورو صافية مقابل التجديد لعامين، حتى 2024، وهي القيمة التي تفوق ما يحصل عليه ميسي (40 مليون يورو)، ونيمار (35 مليون يورو).

وينتهي عقد صاحب الـ22 عاما مع النادي الباريسي في 30 يونيو 2022، وهو ما يعني قدرته على التوقيع لأي نادي مجاناً في يناير المقبل.