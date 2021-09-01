السماح للناقلات الجوية السعودية باستخدام السعة المقعدية الكاملة للرحلات الداخلية.. اليوم

يبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق لـ1 سبتمبر 2021، سريان قرار هيئة الطيران المدني، المتضمن إمكانية استخدام الناقلات الجوية الوطنية، للسعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية.

ويشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتين ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح التي تتضمن الفئة العمرية أقل من 12 عاما أو الحالات الصحية الستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية المختصة.

وأكدت الهيئة على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة والحث على تطهير اليدين وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببرتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.