إصابات #كورونا العالمية تتجاوز217.7 مليون.. وإعطاء 5.29 مليار جرعة #لقاح

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 217.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.29 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 217 مليونا و 712 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 518 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و 291 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

الهند تسجل 41965 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 41965 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و460 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.810.845 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 439.020 حالة وفاة.

ألمانيا تسجّل 13531 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا 13531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و23 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر معهد روبرت كوخ الألماني أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3.956.387 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 92.223 حالة وفاة, مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.744.600 حالة.

باكستان تسجل 3559 إصابة جديدة بكورونا و101 وفاة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و101 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1163688 إصابة، منها 93901 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25889 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1043898 حالة.