شاهد بالفيديو: رسالة “طمأنة” بقوة السلاح.. مسلحو طالبان يقتحمون مبنى التلفزيون

بعث مسلحوا طالبان رسالة طمانة بقوة السلاح عقب اقتحام مبني التلفزيون، حيث ظهر مقدم برنامج مناظرات سياسية على تلفزيون أفغانستان، محاطا بمقاتلين مسلحين من طالبان في برنامجه، قائلا إن الحركة تطالب بـ”تعاون الأمةّ وأن الناس يجب ألا “يخافوا من أي شيء”.

وتم بث الجزء المثير من برنامج “Pardaz” يوم الجمعة 27 أغسطس آب وخلال ساعات قليلة، تمت مشاركة النسخة القصيرة من البرنامج ملايين المرات عبر تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

بدأ البرنامج الذي تم بثه من “استوديو السلام” على التلفزيون الأفغاني في كابول، بمقدم يصف الوضع الحالي للبلد بلهجة “داري”، وهي خليط متنوع من الفارسية يتم التحدث بها في جميع أنحاء أفغانستان ومن قبل العديد من الأعراق بما في ذلك الطاجيك والهزارة.

وقد نال الرئيس أشرف غني بعض من تعليقات المذيع حيث قال: بعد سقوط حكومة أشرف غني وفراره من أفغانستان.. منتقدوه يسمونه الرئيس الهارب أو الرئيس الذي تخلى عن بلده”. و”طمأن” الصحفي مشاهديه بقوله لكن الإمارة قد عادت وهي تحاول إرساء السلام في البلاد”.

وأضاف: “الشيء الوحيد الذي تطلبه الإمارة الإسلامية ومقاتلوها من الشعب هو أن يتعاون مع الإمارة وألا يخاف.. طالبان تقول إننا نريد إقامة نظام يكون مقبولا من الأمة بأسرها”.

تعليقات المذيع التلفزيوني، مرويس حيدري هادوست، تم تصويرها عندما أظهرت لقطة مقربة اثنين من مقاتلي طالبان وهما يلوّحان بأسلحتهما بينما كانا يقفان بجوار مقدم البرنامج.

مع تصغير الكاميرا، تكشف الصورة عن خمسة مقاتلين مسلحين آخرين من طالبان يقفون في الأستوديو، بينما يجلس قاري سميع الله، قائد أعلى رتبة في طالبان ضمن المقابلة.

Afghanistan TV – surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021