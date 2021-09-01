المركزي_السعودي: ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لـ 2034 مليار ريال

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 16% بنهاية شهر يوليو 2021، لتصل إلى 2033.8 مليار ريال مقارنة بنحو 1749.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.

ووفقًا لـ “ساما” فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو 2021 لتصل إلى 1945 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 15%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، والتي بلغت آنذاك 1685 مليار ريال.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 88.4 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020