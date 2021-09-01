احذفها فورا.. هاتفك معرض للاختراق إذا كان لديك أحد هذه التطبيقات

حظرت «جوجل» عدد من التطبيقات على متجرها، لتصل إلى 33 تطبيقًا خلال آخر شهرين، مما تسبب في حالة من القلق أنتابت مستخدمو التكنولوجيا في الآونة الأخيرة.

وأعلنت الشرطة البلجيكية أن شركة جوجل حذفت خلال الفترة الأخيرة 8 تطبيقات من متجر «جوجل بلاي»، مشيرة إلى أنها نصحت المستخدمين الآن بإزالتها من هواتفهم دون تأجيل، وذكرت صحيفة «إكسبريس» أنه يعتقد أن جميع هذه التطبيقات تشتمل على برنامج «جوكر» الضار الخطير.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج قادر على إحداث فوضى في أي هاتف يصيبه، فبمجرد تثبيت البرنامج على الهاتف، فإنه يمتلك القدرة على تثبيت برامج التجسس الخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، وبإمكان هذه البرنامج تسجيل المستخدمين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن، وفقًا لـ«سبوتنيك».

كما أشارت إلى أن بعض الضحايا وجدوا أنفسهم يسددون أكثر من 240 جنيها إسترلينيا في العام مقابل هذه الاشتراكات الاحتيالية، وبحسب باحثين في شركة «كويك هيل سيكوريتي لاب» للأمن السيبراني، فإن فيروس جوكر يمكنه الوصول في وقت لاحق إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الأخرى على الهواتف الذكية.

وفي شهر يوليو الماضي، حظرت «جوجل» 25 تطبيقا من متجرها الرسمي، بينها 14 تطبيقا تستهدف أولئك الذين يحاولون جني الأموال عبر أحدث طرق تعدين العملات المشفرة، بعد أن ازدهر هذا النوع الجديد من العملات عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، مع محاولة أعداد هائلة من الأشخاص الانضمام إلى الثورة وتحقيق ربح سريع، بحسب موقع «إكسبريس» البريطاني.

بينما الـ9 تطبيقات الأخرى، تقوم بسرقة كلمات المرور الخاصة بحسابات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمستخدمي هذه التطبيقات.

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