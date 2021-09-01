“فلكية جدة”: الزهرة يزين ليالي سبتمبر 2021

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد كوكب الزهرة بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر 2021 يزين الافق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل وطوال هذا الشهر كجوهرة معلقة في السماء.

يبدأ الكوكب هذا الشهر بلمعان (-3.9) وسيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع ويبقى مشاهدا فوق الافق لبضعة ساعات بعد غروب الشمس.

عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيظهر قرصه في مرحلة الاحدب المتناقص ( مضاء بنسبة 72.6 % بنور الشمس) ، ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمة الظاهري في حين تتناقص إضاءة قرصه.

بعد نهاية فصل الصيف سيصل كوكب الزهرة إلى أكبر استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر علاوة على ذلك، سوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال ويحقق أعظم تألق باعتباره “نجمة” المساء مطلع ديسمبر المقبل.